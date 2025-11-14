Rescatan a Dos Perros por Presunta Venta Ilegal en Veterinaria de Tijuana; Clausuraron el Sitio

La Dirección de Inspección y Verificación Municipal rescató a dos caninos que presuntamente estaban siendo comercializados de manera irregular en un establecimiento ubicado en la Delegación Otay Centenario, en Tijuana. El operativo se realizó este 14 de noviembre en un negocio, lo que derivó en su clausura conforme al Reglamento Municipal.

De acuerdo con la información proporcionada por la autoridad, el caso ocurrió en las inmediaciones de un granero y veterinaria, ubicado en la colonia Buena Vista. En ese punto, inspectores municipales intervinieron al detectar la venta irregular de los perros, lo que motivó una revisión del lugar para verificar el cumplimiento de las normas correspondientes.

¿Por qué clausuraron la veterinaria en Tijuana?

La clausura del negocio se efectuó luego de constatar la ausencia de documentación oficial. Conforme al Reglamento Municipal, la falta de permisos constituye una infracción que permite a la autoridad suspender temporalmente las actividades del sitio involucrado.

Los caninos rescatados quedaron bajo resguardo de la autoridad mientras se determina el procedimiento correspondiente, tras concluir la intervención en el establecimiento de la colonia Buena Vista. Se reportó que el operativo se realizó sin incidentes adicionales.

Se espera que en próximas horas se dé a conocer que pasará con los perros rescatados y si se impondrá alguna multa hacia la veterinaria que incumplió con su documentación oficial, además de conocer el tiempo que tendrá de clausura el sitio.

