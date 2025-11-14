Policías Rescatan a Mujer que Forcejeaba con Tres Hombres en Taxi de Tijuana; Hay Un Detenido

La Policía Municipal de Tijuana rescató este 14 de noviembre a una mujer que había sido privada ilegalmente de la libertad y detuvo a uno de los presuntos responsables, durante un patrullaje de vigilancia en el fraccionamiento Urbi Villa del Prado.

Nota relacionada: Detienen a Dos Hombres por Presunta Privación Ilegal de la Libertad en Tijuana

Detectaron que 3 hombres forcejeaban con una mujer en un taxi

La intervención ocurrió tras detectar un vehículo blanco, taxi metropolitano, en el que tres hombres forcejeaban con una mujer en el asiento trasero, lo que llevó a los agentes a intervenir de inmediato.

El incidente comenzó cuando los oficiales observaron el comportamiento sospechoso dentro del taxi y la víctima pidió auxilio al percatarse de la presencia policial. En ese momento se ordenó al conductor detener la marcha, pero este ignoró la instrucción, dando inicio a una persecución que avanzó por la avenida Los Volcanes y continuó hasta la Privada Cereme, donde los ocupantes descendieron y huyeron hacia un cerro cercano.

Nota relacionada: Vinculan a Cuatro por Privación de la Libertad y Homicidio en BC; Hallaron el Cuerpo en un Pozo

Durante la persecución, los agentes mantuvieron la búsqueda de los involucrados, logrando asegurar metros adelante a un hombre identificado como Mario Alfonso "N", de 45 años, quien fue señalado por la víctima como el conductor del taxi. El lugar del aseguramiento y el señalamiento directo de la afectada permitieron avanzar con el proceso de detención.

Intentaban amarrarla para llevarla a una "casa de seguridad"

La víctima declaró que había sido sacada de su domicilio con violencia poco antes del encuentro con la Policía. Añadió que los hombres intentaron amarrarla con una cuerda de plástico de aproximadamente un metro de longitud, misma que fue decomisada junto con el vehículo en el que la trasladaban.

El detenido manifestó que tenían indicaciones de privar de la libertad a la víctima tras un supuesto robo, y que pretendían llevarla a una supuesta "casa de seguridad", aunque dijo desconocer el propósito final de dicha acción. La declaración del hombre reforzó la línea de investigación sobre la presunta participación de más personas que huyeron del lugar.

Nota relacionada: Rescatan a Tres Personas Privadas de la Libertad en Playas de Tijuana; Hay Cuatro Detenidos

El vehículo tipo taxi quedó asegurado como parte de los indicios del caso, al igual que la cuerda utilizada para someter a la víctima. Con estos elementos, la autoridad municipal notificó del hecho a la instancia correspondiente para continuar las diligencias.

La mujer recibió atención inmediata tras el rescate, luego de haber sido localizada forcejeando con los agresores durante el recorrido policial. La situación quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado, quien dará seguimiento a la investigación para determinar la participación total de los involucrados.

Historias recomendadas:

RCP