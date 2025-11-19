Se Alargan Vacaciones de Invierno 2025 en Escuelas de Baja California, ¿Cuándo Inician?

Las vacaciones de invierno para estudiantes de Baja California sí tendrán un ligero aumento respecto al año anterior, contando con 185 días de periodo vacacional para escuelas públicas y particulares en el estado.

¿Cuándo inician las vacaciones de invierno?

De acuerdo con el Calendario Escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), los descansos iniciarán el lunes 22 de diciembre de 2025, lo que convierte al viernes 19 de diciembre en el último día de clases para alumnos de educación básica en el estado.

En total, las y los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en Baja California tendrán 23 días consecutivos de vacaciones, ya que el regreso a clases está programado para el lunes 12 de enero de 2026.

Comparado con el periodo de 2024, cuando los descansos iniciaron el 20 de diciembre y concluyeron el 9 de enero, este ciclo escolar ofrece tres días adicionales de asueto tanto para estudiantes como para docentes.

Este ajuste aplica en todo el país; sin embargo, en Baja California adquiere especial relevancia debido al cierre de año, la movilidad fronteriza y la demanda de actividades recreativas durante el periodo invernal.

