Carambola Múltiple en Bulevar 2000 Deja Caos Vial en Tijuana; 10 Vehículos Involucrados

Se registró una carambola que involucró a diez vehículos particulares sobre el bulevar 2000 de Tijuana, a la altura de la colonia Valle Bonito, en dirección de Natura hacia El Refugio, la mañana de este lunes.

De acuerdo con los primeros reportes, se presentaron tres accidentes casi de manera simultánea y a pocos metros de distancia, lo que provocó una cadena de impactos entre los automóviles que circulaban en la zona.

Al lugar acudieron elementos de Bomberos, Cruz Roja y la Policía Municipal, quienes confirmaron que, pese a lo aparatoso del percance, no se registraron personas lesionadas.

Las autoridades realizaron labores de control del tráfico en la zona mientras se retiraban los vehículos involucrados, ya que el accidente generó congestionamiento vial en el bulevar.

Accidentes Vehiculares, la Principal Causa de Rescates por Bomberos

