Sentencian a Más de 30 Años a Hombre por Matar a Balazos Un Policía en Ensenada

La Fiscalía General del Estado de Baja California obtuvo una sentencia condenatoria de 36 años, 1 mes y 15 días de prisión contra Guillermo Mata Flores, responsable del homicidio de un agente de la Policía Municipal de Ensenada y de lesionar a otros cuatro oficiales y a un agente canino durante un ataque armado ocurrido en febrero de 2023 en el poblado Francisco Zarco.

¿Cómo fue el enfrentamiento donde murió el policía?

Los hechos ocurrieron entre el 9 y 10 de febrero de 2023, cuando Guillermo Mata, desde el interior de su domicilio, abrió fuego con un arma tipo fusil contra elementos policiales que acudieron a atender un reporte por faltas administrativas en la vía pública. El ataque dejó como saldo un policía sin vida, cuatro agentes heridos, además de un perro policía perteneciente a la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana lesionado y daños a varias patrullas oficiales.

El responsable fue detenido ese mismo día, luego de varias horas de enfrentamiento armado con las autoridades. Durante su captura, se le aseguraron 83 cartuchos útiles calibre 7.62 x 39 milímetros y el arma utilizada en la agresión.

Posteriormente, la Fiscalía formuló imputación en su contra por los delitos de homicidio calificado con premeditación en contra de miembros de instituciones policiales, homicidio calificado en grado de tentativa, maltrato o crueldad animal y daño en propiedad ajena. Tras su vinculación a proceso, el juez ordenó prisión preventiva mientras continuaban las investigaciones.

Durante la audiencia celebrada el 10 de septiembre de 2025, la Fiscalía presentó de forma oral la acusación formal y los medios de prueba que acreditaban su responsabilidad directa en los hechos. Ante las pruebas presentadas, Guillermo Mata renunció a su derecho a un juicio oral y optó por someterse a un procedimiento abreviado, lo que permitió al juez emitir una sentencia condenatoria.

El hombre deberá pagar 2 multas por los hechos

Además de la pena de prisión, el sentenciado deberá pagar 524 mil 924.40 pesos por concepto de reparación del daño a la familia del agente fallecido. También se ordenó el pago correspondiente por los delitos de tentativa de homicidio y maltrato animal, en favor de los agentes lesionados y del área correspondiente al cuidado del agente canino afectado.

Asimismo, el juez determinó una compensación de 167 mil 250.85 pesos al Ayuntamiento de Ensenada por los daños materiales ocasionados a las unidades policiales durante el enfrentamiento.

