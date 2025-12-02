Sentencian a Dos Hombres por Transportar Más de Media Tonelada de Droga en Aeronave en BC

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, obtuvo una sentencia condenatoria contra Manuel “S” y Hernán “M” por el delito de contra la salud en la modalidad de transporte de diversas sustancias ilícitas.

Los hombres intentaron transportar la droga en una aeronave.

El fallo fue emitido por un Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio con sede en Ensenada, Baja California, derivado de un caso iniciado en noviembre de 2022, cuando ambos fueron detenidos en las inmediaciones del rancho San Pancho, en San Quintín, mientras viajaban en una aeronave.

De acuerdo con la indagatoria, los dos hombres fueron asegurados por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional durante una inspección que permitió identificar su presunta participación en el traslado de varios tipos de narcóticos. El procedimiento incluyó la revisión del vehículo aéreo en el que se encontraban, así como la confirmación técnica posterior del contenido ilícito transportado.

¿Qué se les aseguró a los dos hombres?

En el sitio, tras la inspección inicial y el dictamen correspondiente, se confirmó el aseguramiento de una carga significativa de drogas. Esta intervención dio origen al proceso penal que la FGR llevó ante la autoridad judicial, mediante el Ministerio Público de la Federación.

Entre lo incautado se encuentran sustancias consideradas de alta peligrosidad y fuerte demanda en el mercado ilícito:

374,511 kilogramos de clorhidrato de metanfetamina.

58,101 kilogramos de clorhidrato de fentanilo.

69,557 kilogramos de clorhidrato de cocaína.

13,113 kilogramos de clorhidrato de diacetilmorfina (heroína).

2,040 kilogramos de opio.

¿Cuánto recibirán de sentencia por transportar drogas en una aeronave?

El Juez determinó imponer una pena de nueve años y dos meses de prisión a Manuel “S” y Hernán “M”, quienes deberán cumplir su condena en el Centro de Reinserción Social “El Hongo”, ubicado en Tecate, Baja California, conforme a lo establecido en la resolución.

Con el fallo judicial, se concluye un proceso iniciado hace dos años, sustentado en la detención realizada en San Quintín y en las diligencias que confirmaron el transporte de diversas drogas.

Diego Robles

