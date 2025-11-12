Localizan a Silvia Covarrubias, Exdelegada de La Misión, Reportada como Desaparecida en BC

La Fiscalía General del Estado de Baja California informó que Silvia Covarrubias Vázquez, de 51 años de edad y exdelegada de La Misión, fue localizada con bien, por lo que se canceló la pesquisa que había sido emitida días atrás. La autoridad agradeció el apoyo y la atención brindada por la comunidad y los medios de comunicación durante el tiempo que se mantuvo activa la búsqueda.

¿Cuándo desapareció la exdelegada de La Misión, Silvia Covarrubias?

De acuerdo con la información oficial, la mujer había sido reportada como desaparecida desde el pasado 8 de noviembre de 2025, cuando fue vista por última vez en la colonia Las Arboledas, en el municipio de Ensenada. En aquel momento, se informó que viajaba a bordo de una camioneta color blanco, y que desde la tarde del sábado no se había logrado establecer comunicación con ella.

La Fiscalía de Baja California difundió una ficha de búsqueda solicitando la colaboración ciudadana para obtener cualquier dato que ayudara a dar con su paradero. Familiares y conocidos se sumaron a la solicitud luego de no tener noticias suyas durante varias horas, lo que derivó en el reporte formal de desaparición.

Silvia Covarrubias Vázquez, quien hasta octubre de 2025 se desempeñó como delegada de La Misión, mantenía una participación dentro de la zona norte de Ensenada, motivo por el cual su ausencia generó inquietud entre vecinos y autoridades locales.

Tras varios días de búsqueda, la Fiscalía estatal confirmó su localización con vida y en buen estado de salud, sin ofrecer mayores detalles sobre las circunstancias del hallazgo, en apego a la confidencialidad del caso y al respeto de la privacidad de la persona.

Información de Patricia Lafarga

