Se registra Sismo de Magnitud 4.1 en Ensenada, Baja California

Se registró la mañana de este lunes, hasta el momento no se reportan daños ni lesionados

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó sobre un sismo de magnitud 4.1 registrado la mañana de este lunes 6 de octubre, localizado 65 kilómetros al norte de Vicente Guerrero, en Baja California.

De acuerdo con el reporte preliminar del Servicio Sismológico Nacional (SSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 10:53:28 horas (tiempo del centro de México), con una profundidad de 15 kilómetros, ubicado en las coordenadas latitud 31.30 y longitud -115.93.

Hasta el momento, no se reportan daños materiales ni personas lesionadas en la zona. Autoridades locales se mantienen atentas ante posibles réplicas o reportes de percepción del movimiento en comunidades cercanas.

