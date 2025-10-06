Se registra Sismo de Magnitud 4.1 en Ensenada, Baja California

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó sobre un sismo de magnitud 4.1 registrado la mañana de este lunes 6 de octubre, localizado 65 kilómetros al norte de Vicente Guerrero, en Baja California.

De acuerdo con el reporte preliminar del Servicio Sismológico Nacional (SSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 10:53:28 horas (tiempo del centro de México), con una profundidad de 15 kilómetros, ubicado en las coordenadas latitud 31.30 y longitud -115.93.

Hasta el momento, no se reportan daños materiales ni personas lesionadas en la zona. Autoridades locales se mantienen atentas ante posibles réplicas o reportes de percepción del movimiento en comunidades cercanas.

APG