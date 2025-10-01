Aumentan Intentos de Extorsión Telefónico en Baja California; Esto se Sabe

En los últimos días, diversos ciudadanos han reportado un incremento en las llamadas provenientes de números desconocidos, principalmente con ladas de distintas ciudades de Estados Unidos, lo que ha generado inquietud y sospechas de posibles fraudes o intentos de extorsión.

Alertan sobre riesgos y nuevas modalidades extorsión

De acuerdo con testimonios, estas llamadas interrumpen constantemente las actividades cotidianas de la población, causando molestia y preocupación. Aunque en muchos casos se trata de ofertas de empleo o supuestos premios, especialistas advierten que el verdadero riesgo comienza al momento de compartir información personal.

Luis Delgado, presidente de la Canieti Noroeste, explicó que este tipo de prácticas han ido en aumento debido a la venta ilegal de bases de datos y el uso de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial.

Realmente no sabemos quién hace esta comercialización de las bases de datos. Algunos las usan con fines legítimos, como call centers, pero otros las aprovechan para actividades fraudulentas

Luis Delgado, presidente de la Canieti Noroeste

Además, puntualizó que aunque recibir estas llamadas no representa un riesgo inmediato, sí puede convertirse en un problema cuando las personas proporcionan información sensible.

Las autoridades y expertos en ciberseguridad recomiendan no contestar números desconocidos, bloquear las llamadas sospechosas y, en caso de recibir amenazas o intentos de extorsión, reportar de inmediato a la línea de denuncia anónima 089.

El llamado a la ciudadanía es a mantener la calma, no proporcionar datos personales por teléfono y mantenerse atentos a este tipo de intentos de fraude que cada vez son más comunes en la región.

