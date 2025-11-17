Suspenden Clases en Municipios de Baja California por Condiciones Climáticas
La decisión aplica para escuelas públicas y privadas; recomiendan mantenerse atentos a avisos oficiales
Este martes 18 de noviembre se suspenderán las clases en varios municipios de Baja California debido a las condiciones climatológicas previstas para la región, según informó la gobernadora Marina del Pilar Ávila. La medida aplicará únicamente para ciertos municipios y en todos los niveles educativos
Municipios donde se suspenderán clases
La suspensión de actividades escolares aplicará en:
- Tijuana
- Playas de Rosarito
- Tecate
- Ensenada
- San Quintín
La instrucción abarca todos los niveles educativos, tanto de escuelas públicas como privadas, incluyendo educación inicial.
La decisión se tomó como medida preventiva ante las condiciones meteorológicas previstas para la zona costa, donde se esperan lluvias, rachas de viento y disminución de temperaturas.
Municipios que mantendrán actividades escolares
En contraste, los municipios de Mexicali y San Felipe mantendrán clases de manera ordinaria, debido a que sus condiciones climatológicas no representan riesgo para la población estudiantil, de acuerdo con la información oficial.
Las autoridades estatales recomendan mantenerse atentas a los avisos de Protección Civil y a los comunicados de la Secretaría de Educación del Estado.
Recomendaciones Para Las Familias
- Verificar información únicamente en canales oficiales.
- Atender reportes de clima y cambios en las condiciones durante el día.
- Extremar precauciones en traslados por posibles lluvias aisladas.
