Roban Relojes y Dinero de Casa de Funcionario en Mexicali; Investigan a Empleados Domésticos
Denunciaron el robo de 5 mil dólares y 16 relojes de lujo en la residencia del funcionario
Tres empleados domésticos fueron señalados como presuntos responsables de un robo en la residencia del secretario de Hacienda de Baja California, Marco Moreno Mexía, ubicada en el fraccionamiento San Pedro Residencial de Mexicali. De acuerdo con el reporte policial, los implicados habrían actuado tras recibir una llamada de extorsión.
Extorsión y robo
Según la denuncia presentada por una mujer de 64 años, los trabajadores presuntamente aprovecharon la situación para forzar una caja fuerte y sustraer 5 mil dólares en efectivo, además de 16 relojes de lujo.
- Posteriormente, entregaron los artículos a un supuesto chofer de plataforma que llegó al domicilio a bordo de un vehículo sedán color guinda. Los presuntos responsables fueron identificados como Marely “N”, de 18 años; Rogelio “N”, de 19; y Rogelio “N”, de 42.
El caso quedó bajo investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), que determinará la situación legal de los detenidos.
