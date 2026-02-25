Tiempo de Cruce a Estados Unidos desde Mexicali Hoy 25 de Febrero: Así Están las Garitas
¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Mexicali hoy 25 de febrero
Este miércoles 25 de febrero el tiempo de espera en los cruces fronterizos de Mexicali presentan tiempos de espera variables.
Garita Nuevo Mexicali – Calexico East
- Carril Normal: 1 hora | 1 línea abierta
- SENTRI: 5 minutos | 2 líneas abiertas
- Ready Lane: 1 hora | 1 línea abierta
- Carril Normal Peatonal: 5 minutos | 3 líneas abiertas
Garita Mexicali Centro – Calexico West
- Carril Normal: 25 minutos | 2 línea abierta
- SENTRI: 5 minutos | 2 líneas abiertas
- Ready Lane: 25 minutos | 2 línea abierta
- Carril Norma peatonal: 5 minutos | 2 líneas abierta
- Ready Lane peatonal: 5 minutos | 2 líneas abierta
Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.
