Tiempo de Cruce a Estados Unidos desde Mexicali Hoy 25 de Febrero: Así Están las Garitas

Este miércoles 25 de febrero el tiempo de espera en los cruces fronterizos de Mexicali presentan tiempos de espera variables.

Garita Nuevo Mexicali – Calexico East

Carril Normal: 1 hora | 1 línea abierta

SENTRI: 5 minutos | 2 líneas abiertas

Ready Lane: 1 hora | 1 línea abierta

Carril Normal Peatonal: 5 minutos | 3 líneas abiertas

Garita Mexicali Centro – Calexico West

Carril Normal: 25 minutos | 2 línea abierta

SENTRI: 5 minutos | 2 líneas abiertas

Ready Lane: 25 minutos | 2 línea abierta

Carril Norma peatonal: 5 minutos | 2 líneas abierta

Ready Lane peatonal: 5 minutos | 2 líneas abierta

Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.

APG