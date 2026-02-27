Inicio Tijuana Cruce Fronterizo en Mexicali Hoy 27 de Febrero de 2026: Tiempo de Espera en las Garitas

Cruce Fronterizo en Mexicali Hoy 27 de Febrero de 2026: Tiempo de Espera en las Garitas

¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Mexicali hoy 27 de febrero

Cruce Fronterizo en Mexicali Hoy 27 de Febrero de 2026: Tiempo de Espera en las Garitas

Este viernes 27 de febrero el tiempo de espera en los cruces fronterizos de Mexicali presentan tiempos variables.

Garita Nuevo Mexicali – Calexico East

  • Carril Normal: 5 minutos | 2 línea abierta
  • SENTRI: 5 minutos | 2 líneas abiertas
  • Ready Lane:  5 minutos | 1 línea abierta
  • Carril Normal Peatonal: 5 minutos  | 3 líneas abiertas

Garita Mexicali Centro – Calexico West

  • Carril Normal: 15 minutos | 2 línea abierta
  • SENTRI: 5 minutos | 4 líneas abiertas
  • Ready Lane: 15 minutos | 2 línea abierta
  • Carril Norma peatonal: 5 minutos | 3 líneas abierta
  • Ready Lane peatonal: 5 minutos | 3 líneas abierta

Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.

