Reporte de Garitas de Tijuana En Vivo Hoy 5 de Marzo: Tiempos de Espera
N+
¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Tijuana hoy 5 de marzo
COMPARTE:
La espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Tijuana este jueves 5 de marzo presentan tiempos variables, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo.
Te podría interesar: Madre de Estrella Exige Justicia y Avances en Investigación por su Feminicidio en Tijuana
Tiempos en Garita de San Ysidro
- Línea normal (autos): 1 hora 35 minutos |6 líneas abiertas
- Sentri (autos): 10 minutos | 9 líneas
- Ready Lane (autos): 1 hora 35 minutos | 4 líneas
- Peatonal normal: 5 minutos | 18 líneas
- Peatonal Ready Lane: Sin espera | 1 línea
Tiempos en Garita El Chaparral
- Peatonal normal: 5 minutos | 4 líneas
- Ready Lane: 5 minutos | 1 línea
Tiempos en Garita de Otay
- Línea normal (autos): 1 hora 30 minutos | 2 líneas
- Sentri (autos): 15 minutos | 3 líneas
- Ready Lane (autos): 1 hora 30 minutos | 2 líneas
- Peatonal normal: 50 minutos | 6 líneas
Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.
Historias recomendadas:
- Realizan Inspecciones en Farmacias y Hospitales por Medicinas Caducadas en BC
-
Alertan por Llegada de Frente Frío 38 a BC con Vientos y Disminución de Temperaturas
-
Familia de Joven Lesionado en Accidente de Cuatrimoto Pide Apoyo por Cirugía en Tijuana
APG