Reporte de Garitas de Tijuana En Vivo Hoy 5 de Marzo: Tiempos de Espera

¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Tijuana hoy 5 de marzo

La espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Tijuana este jueves 5 de marzo presentan tiempos variables, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo.

Tiempos en Garita de San Ysidro

  • Línea normal (autos): 1 hora 35 minutos |6 líneas abiertas
  • Sentri (autos): 10 minutos | 9 líneas
  • Ready Lane (autos): 1 hora 35 minutos | 4 líneas
  • Peatonal normal:  5 minutos | 18 líneas
  • Peatonal Ready Lane: Sin espera | 1 línea

Tiempos en Garita El Chaparral

  • Peatonal normal: 5 minutos | 4 líneas
  • Ready Lane: 5 minutos | 1 línea

Tiempos en Garita de Otay

  • Línea normal (autos): 1 hora 30 minutos | 2 líneas
  • Sentri (autos): 15 minutos | 3 líneas
  • Ready Lane (autos):  1 hora 30 minutos | 2 líneas
  • Peatonal normal:  50 minutos | 6 líneas

Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.

