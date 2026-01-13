Reporte de Garitas de Tijuana En Vivo Hoy 13 de Enero: Tiempos de Línea
Consulta los tiempos de cruce en las garitas de Tijuana hoy 13 de enero
La espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Tijuana este martes 13 de enero presentan tiempos variables, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo.
Tiempos en Garita de San Ysidro
- Línea normal (autos): 2 horas 20 minutos | 6 líneas abiertas
- Sentri (autos): 30 minutos | 12 líneas
- Ready Lane (autos): 2 horas 20 minutos | 6 líneas
- Peatonal normal: 40 hora | 20 líneas
- Peatonal Ready Lane: 5 minutos | 1 línea
Tiempos en Garita El Chaparral
- Peatonal normal: 15 minutos | 4 líneas
- Ready Lane: 5 minuto | 1 línea
Tiempos en Garita de Otay
- Línea normal (autos): 1 hora 30 minutos | 2 líneas
- Sentri (autos): 10 minutos | 3 líneas
- Ready Lane (autos): 1 hora 30 minutos | 2 líneas
- Peatonal normal: 30 minutos | 6 líneas
Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.
