Garitas de Mexicali Hoy 21 de Enero: Así Están las Filas para Cruzar a San Diego

Consulta los tiempos de cruce en las garitas de Mexicali hoy 21 de enero

Este miércoles 21 enero el tiempo de espera en los cruces fronterizos de Mexicali presentan tiempos de espera variables.

Garita Nuevo Mexicali – Calexico East

  • Carril Normal:  35 minutos | 1 línea abierta
  • SENTRI: 15 minutos | 2 líneas abiertas
  • Ready Lane:  35 minutos | 1 línea abierta
  • Carril Normal Peatonal: 5 minutos | 3 líneas abiertas

Garita Mexicali Centro – Calexico West

  • Carril Normal: 1 horas 15 minutos | 2 líneas abierta
  • SENTRI: 10 minutos | 4 líneas abiertas
  • Ready Lane: 1  horas 15 minutos | 2 líneas abierta
  • Carril Norma peatonal: 1 hora | 2 líneas abierta
  • Ready Lane peatonal: 1 hora | 2 líneas abierta

Las autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles SENTRI si cuentan con él y mantenerse atentos a actualizaciones en tiempo real.

