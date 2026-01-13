Tiempos de Cruce en Vivo en Mexicali Hoy 13 de Enero: Reporte de Garitas
|
N+
-
Consulta los tiempos de cruce en las garitas de Mexicali Hoy 13 de enero
COMPARTE:
Este martes 13 de enero el tiempo de espera en los cruces fronterizos de Mexicali presentan tiempos de espera variables.
Te podría interesar:
Garita Nuevo Mexicali – Calexico East
- Carril Normal: 15minutos | 1 línea abierta
- SENTRI: 5 minutos | 2 líneas abiertas
- Ready Lane: 15 minutos | 1 línea abierta
- Carril Normal Peatonal: 5 minutos | 3 líneas abiertas
Garita Mexicali Centro – Calexico West
- Carril Normal: 2 horas | 2 líneas abierta
- SENTRI: 15 minutos | 4 líneas abiertas
- Ready Lane: 2 horas | 2 líneas abierta
- Carril Norma peatonal: 40 minutos | 3 líneas abierta
- Ready Lane peatonal: 40 minutos | 3 líneas abierta
Las autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles SENTRI si cuentan con él y mantenerse atentos a actualizaciones en tiempo real.
Historias recomendadas: