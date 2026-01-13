Inicio Tijuana Tiempos de Cruce en Vivo en Mexicali Hoy 13 de Enero: Reporte de Garitas

Tiempos de Cruce en Vivo en Mexicali Hoy 13 de Enero: Reporte de Garitas

Consulta los tiempos de cruce en las garitas de Mexicali Hoy 13 de enero

Tiempos de Cruce en Vivo en Mexicali Hoy 13 de Enero: Reporte de Garitas

Foto: Archivo N+

Este martes 13 de enero el tiempo de espera en los cruces fronterizos de Mexicali presentan tiempos de espera variables.

Garita Nuevo Mexicali – Calexico East

  • Carril Normal:  15minutos | 1 línea abierta
  • SENTRI: 5 minutos | 2 líneas abiertas
  • Ready Lane:  15 minutos | 1 línea abierta
  • Carril Normal Peatonal: 5 minutos | 3 líneas abiertas

Garita Mexicali Centro – Calexico West

  • Carril Normal: 2 horas | 2 líneas abierta
  • SENTRI: 15 minutos | 4 líneas abiertas
  • Ready Lane: 2 horas | 2 líneas abierta
  • Carril Norma peatonal: 40 minutos | 3 líneas abierta
  • Ready Lane peatonal: 40 minutos | 3 líneas abierta

Las autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles SENTRI si cuentan con él y mantenerse atentos a actualizaciones en tiempo real.

