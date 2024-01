Alerta en Tijuana por Muertes Tras Inhalación de Monóxido de Carbono

Tras el fallecimiento de 5 personas en menos de 2 meses por la inhalación de monóxido de carbono, el Director de Bomberos de Tijuana, Rafael Carrillo Villegas, alerta a la ciudadanía por la colocación de calentadores de agua (boilers) en el interior de las viviendas que no cuenten con ventilación.

De acuerdo al Director de Bomberos de Tijuana, se registraron 6 casos de inhalación de monóxido de carbono del 27 de noviembre de 2023 al 14 de enero del presente año, incidentes tras los cuales hubo un total de cinco personas fallecidas.

En uno de los casos fallecieron cuatro integrantes de una familia, además de ser trasladadas 17 personas más para su atención médica.

Cabe resaltar que el monóxido de carbono se le conoce como el asesino silencioso, al ser un gas que no tiene olor, causante de falta de aire, dolores de cabeza, mareos, náuseas, debilidad o hasta muerte.

Situación por la que que el Director de Bomberos de Tijuana, Rafael Carrillo, alertó por los riesgos de respirar el gas al ser altamente tóxico, el cual al no es detectable por medio de los sentidos, al no contar. con olor, sabor, color y no causar irritación ni en ojos ni en nariz.

El cual se genera tras la combustión incompleta de gas LP, petróleo, gasolina, leña, carbón, estufas, parrillas, boilers, hornos de gas o combustión en vehículos, de las cuales la acumulación del monóxido de carbono más comunes son las de la instalación incorrecta y la falta de ventilación en el área donde están colocados los aparatos domésticos como los calentadores de agua y estufas.

Por lo que se recomienda la instalación de un detector de monóxido de carbono en cada habitación de la vivienda, examinar de los aparatos cada mes, reemplazar las baterías por lo menos una vez al año, no dejar el vehículo encendido dentro de la cochera, evitar el uso de parrillas de carbón dentro de las casas, lámparas de aceite, estufa portátil u otro artefacto.

El cuidado y mantenimiento de los equipos de gas como estufas, secadoras o boilers debe llevarse a cabo por personal especializado y se recomienda a no utilizar generadores portátiles así como ningún motor de gas en interiores o cocheras aunque las puertas y ventanas estén abiertas, pues este tipo de dispositivos deben usarse afuera y a más de 5 metros de distancia de las puertas y ventanas abiertas.

De igual manera se exhorta a evitar el uso de estufas, anafres, hornos de gas u otros artefactos para calentar la vivienda, pues con esa medida podría ponerse en riesgo la vida de las personas que se encuentren en dicho espacio, por lo que la mejor opción ante el frío es abrigarse bien durante las noches.

Historias recomendadas:

KLO