Evacuan a Hombre de Embarcación Turística al Requerir Atención Médica Urgente; Esto Pasó

La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, llevó a cabo una evacuación médica en una embarcación turística que navegaba en inmediaciones del puerto de Ensenada, Baja California, luego de que un tripulante reportara malestares que requerían atención médica urgente. El operativo fue realizado por personal de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR), adscrito a la Segunda Zona Naval.

De acuerdo con la información oficial, se informó que uno de los tripulantes de una embarcación turística presentaba problemas de salud a bordo. Ante la situación, la autoridad marítima activó los protocolos de auxilio correspondientes para salvaguardar la vida.

En respuesta al reporte, se ordenó el zarpe de una embarcación tipo DEFENDER con elementos de Sanidad Naval a bordo, quienes se trasladaron de inmediato al punto de ubicación del navío afectado. Una vez en el sitio, el personal médico brindó atención de primeros auxilios al tripulante, estabilizando su condición antes de proceder al traslado hacia tierra firme.

El hombre se encontraba estable al arribo de la Marina

Durante la intervención, el estado de salud del paciente fue determinado como estable, sin requerir hospitalización inmediata, lo que permitió efectuar el traslado de manera controlada hasta el puerto de Ensenada. El operativo se realizó bajo condiciones seguras y con la coordinación entre los equipos de rescate y atención médica.

Una vez en tierra, el tripulante descendió por sus propios medios de la unidad naval y fue acompañado por un familiar. La acción permitió garantizar su resguardo y seguimiento médico sin incidentes adicionales.

