Choque con Volcadura en Ensenada Deja una Mujer Sin Vida y Cuatro Heridos

Una mujer perdió la vida y cuatro personas más resultaron lesionadas tras un choque con volcadura ocurrido la mañana de este domingo en el cruce del bulevar Ramírez Méndez y la avenida Reforma, en el fraccionamiento Bahía, del municipio de Ensenada

Te podría interesar: Barbero en BC es Señalado como Miembro de Grupo Criminal por Error en EUA; Exige Corrección

De acuerdo con el reporte emitido por C5, el percance se registró alrededor de las 21:45 horas y estuvieron involucrados al menos cinco vehículos. El presunto responsable fue identificado como el conductor de una camioneta Cadillac, color crema, que impactó en primera instancia contra una vagoneta Honda Acura gris.

El fuerte golpe provocó que la segunda unidad girara 180 grados y se desplazara en reversa, impactando contra una vagoneta Dodge Caravan. En tanto, la Cadillac perdió el control, volcó sobre su costado izquierdo y se deslizó aproximadamente 50 metros hasta chocar contra un Chevrolet y una camioneta tipo van que se encontraban estacionados.

Víctimas y atención médica

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes declararon sin signos vitales a una mujer que viajaba como acompañante en el vehículo responsable. Asimismo, se brindó atención prehospitalaria a dos adultos y dos menores, quienes fueron trasladados a un hospital para su valoración médica.

Las autoridades realizan el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades en este accidente vial.

Accidentes Vehiculares, la Principal Causa de Rescates por Bomberos

Historias recomendadas:

Información Patricia Lafarga

APG