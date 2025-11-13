Cuatro Personas son Vinculados por un Presunto Asesinato en San Quintín; Esto Pasó

La Fiscalía General de Baja California informó la vinculación a proceso de cuatro personas presuntamente relacionadas con un homicidio ocurrido el 19 de agosto de 2025 en una cuartería de la colonia Cinco Mil, en San Quintín. De acuerdo con las primeras indagatorias, los señalados habrían acudido al lugar donde residía la víctima, identificada como Francisco Javier "N", para atacarlo con un arma de fuego y posteriormente huir del sitio.

Según la investigación, supuestamente Sherlyn Georgina "N", Rodrigo "N", Óscar Leonardo "N" y Juan Carlos "N", este último identificado como presunto líder del grupo, llegaron a la vivienda ubicada en la calle Genaro Valladolid y Tercera. En ese punto, presuntamente los agresores ejecutaron el ataque directo contra la víctima, quien perdió la vida a consecuencia de las múltiples detonaciones calibre .45.

Las autoridades detallaron que el homicidio fue cometido en el interior de una cuartería, donde la víctima se encontraba al momento de la agresión. La información recabada en el sitio permitió establecer la mecánica del crimen y la probable participación de los acusados, quienes supuestamente formaban parte de un grupo criminal que ya fue desarticulado.

Los sospechosos permanecerán en prisión preventiva.

En la etapa intermedia del proceso, el Juez de Control consideró suficientes los elementos presentados por la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida para determinar la vinculación a proceso de los cuatro imputados. Esta resolución abarca tanto el delito de homicidio calificado como el de asociación delictuosa.

Como parte de las medidas cautelares, el Juez ordenó que los acusados permanezcan bajo prisión preventiva oficiosa y justificada mientras continúa el proceso judicial. Esta decisión se debe a la gravedad de los supuestos delitos y a la necesidad de garantizar el desarrollo adecuado de la investigación.

