Vinculan a Dueña de Albergue Animal en BC por Maltrato; Había Más de 200 Perros en Desnutrición

Keila "N" fue vinculada a proceso por el delito de maltrato o crueldad animal, informó la Fiscalía General del Estado de Baja California. La medida fue dictada el 29 de septiembre de 2025 por un juez, luego de una investigación que inició tras un cateo realizado en el albergue "Ellos Son la Razón", en Ensenada, donde se localizaron más de 200 animales en condiciones de insalubridad y hacinamiento.

De acuerdo con la información oficial, la Unidad de Tramitación Masiva de Causas presentó las pruebas que permitieron establecer la probable responsabilidad de la imputada, quien quedó además inhabilitada para continuar al frente de su asociación civil. El juez concedió un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

¿Por qué acusan de maltrato animal a Keila "N" en Ensenada?

El caso se remonta al 6 de julio de 2025, cuando personal de la Fiscalía General del Estado ingresó al inmueble y constató la presencia de decenas de perros y gatos que presentaban desnutrición, enfermedades y parásitos, además de un ambiente de insalubridad generalizado.

La Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Maltrato Animal precisó que entre mayo de 2024 y julio de 2025, Keila "N" habría provocado maltrato intencional a 265 animales, principalmente perros y algunos gatos. Durante la revisión, también se documentaron casos de moquillo y muertes dentro del lugar.

Las autoridades detallaron que los hallazgos mostraron que los animales permanecían en espacios reducidos, con falta de alimento adecuado y sin atención veterinaria. Estas condiciones agravaron el estado de salud de varios ejemplares, lo que fortaleció la acusación en contra de la imputada.

Tras la audiencia del 29 de septiembre, se resolvió que Keila "N" enfrente proceso judicial y quede inhabilitada de manera formal de cualquier actividad relacionada con la operación de asociaciones civiles dedicadas al resguardo de animales.

El seguimiento judicial continuará en los próximos meses, en espera de que la investigación complementaria aporte mayores elementos sobre la magnitud del maltrato animal documentado.

Información de Patricia Lafarga

