Vinculan a Tres Hombres por Privar de la Libertad a Un Hombre en San Quintín; Esto se Sabe

Tres hombres identificados como Luis Felipe "N", Manuel "N" y Timoteo "N" fueron vinculados a proceso por el delito de privación ilegal de la libertad, luego de un incidente ocurrido el 6 de noviembre en San Quintín. Ese día, elementos de la Policía Municipal atendieron un reporte del C5 que alertaba sobre un hombre golpeado y obligado a subir a una camioneta color negro.

Nota relacionada: Cuatro Personas son Vinculados por un Presunto Asesinato en San Quintín; Esto Pasó

Durante el recorrido de prevención y vigilancia, los agentes localizaron un vehículo con las características descritas en el reporte. Al detener la marcha de la unidad, descendieron tres hombres y una cuarta persona con manchas pardo rojizas en el rostro, quien señaló ser la víctima que había realizado el aviso a las autoridades.

Los hechos se mantuvieron bajo resguardo policial mientras se procesaba la información recabada en el sitio. La presencia de la víctima y las circunstancias en las que fue localizada dieron sustento a la intervención, orientando las acciones iniciales para reunir los elementos necesarios que posteriormente fueron presentados ante la autoridad correspondiente.

Debido a la pruebas se determinó vinculación a proceso y prisión preventiva

Fue a partir de los datos de prueba expuestos por la Fiscalía Regional de San Quintín que se definió la situación jurídica de los imputados. Con base en la información presentada, el juez determinó vincular a proceso a Luis Felipe "N", Manuel "N" y Timoteo "N", al considerar que existían elementos suficientes para continuar con la investigación formal del caso.

Nota relacionada: Vinculan a Dueña de Albergue Animal en BC por Maltrato; Había Más de 200 Perros en Desnutrición

La resolución incluyó la imposición de prisión preventiva justificada, una medida que mantendrá a los tres hombres recluidos mientras avanzan las indagatorias. Esta determinación busca asegurar que los imputados permanezcan a disposición de la autoridad y evitar cualquier obstaculización del proceso penal.

Con la vinculación establecida y la medida cautelar vigente, el caso avanza hacia la siguiente etapa procesal, en la que se continuará profundizando en los hechos ocurridos el 6 de noviembre, a partir del reporte que permitió la intervención policial y la identificación de los presuntos responsables.

Historias recomendadas:

Información de Patricia Lafarga

RCP