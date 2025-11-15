Vuelca Camión en Nodo Morelos Rumbo a Rosarito; el Conductor Salió Ileso

La mañana de este sábado se registró la volcadura de un camión de carga antes del nodo Morelos, en dirección a Rosarito, incidente que movilizó a personal de Bomberos para asegurar la zona y atender al conductor.

Según la información proporcionada por el área de Comunicación de Bomberos, cinco elementos acudieron al lugar para realizar las primeras revisiones y coordinar las maniobras necesarias en el sitio.

El conductor resultó sin lesiones tras la volcadura

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del vehículo, quien viajaba solo, logró salir por sus propios medios antes de la llegada de los equipos de emergencia. Al ser valorado por los elementos presentes, se determinó que no presentaba lesiones, por lo que no fue necesario trasladarlo a un centro médico.

El accidente ocurrió en una zona de alta circulación vehicular, por lo que las autoridades procedieron a delimitar el perímetro para evitar riesgos adicionales. La presencia de unidades de emergencia permitió mantener el tránsito controlado durante los trabajos iniciales.

Los elementos de Bomberos supervisaron de manera directa la operación para garantizar que no existiera riesgo para automovilistas ni para el personal que participó en las acciones.

Una vez estabilizada la zona, se procedió a trabajar en la remoción del vehículo, tarea que requirió reducir parcialmente la circulación para permitir el acceso de maquinaria y personal encargado del levantamiento. Las labores se realizaron de forma coordinada entre los equipos de emergencia y las autoridades de tránsito.

Durante el tiempo que permaneció el camión en la vialidad, se recomendó a los automovilistas circular con precaución para evitar percances secundarios. No se reportaron daños a terceros ni derrames que implicaran riesgos adicionales en la zona del incidente.

Tras el retiro completo del vehículo, la circulación fue normalizada de manera gradual, permitiendo que el flujo vehicular retomara su ritmo habitual en el tramo previo al nodo Morelos. Las autoridades reiteraron la importancia de atender las indicaciones de emergencia al transitar por áreas donde se registran accidentes.

