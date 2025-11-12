Vuelca Camión Repartidor de Gas tras Chocar en Mexicali; los Tanques Quedaron en Vía Pública

La mañana de este miércoles 12 de noviembre se registró un accidente vehicular en Mexicali, luego de que un camión repartidor de gas volcó sobre el bulevar Lázaro Cárdenas, tras ser colisionado por un tráiler y una camioneta tipo pick-up perteneciente a otra compañía gasera. De acuerdo con el director de Bomberos, Rubén Osuna, pese al impacto y a la magnitud del percance, no hubo personas lesionadas ni riesgo de explosión.

Nota relacionada: Explota Camión con Tanques de Gas en Mexicali; Vecinos Pensaron que Era un Temblor

El incidente ocurrió cuando las tres unidades involucradas circulaban por una de las vialidades más transitadas de la ciudad. El choque provocó que el camión de reparto de gas perdiera el control y terminara volcado, mientras algunos tanques salieron proyectados hacia la vía pública, generando alarma entre los automovilistas que transitaban por la zona.

Tras el accidente, personal de Bomberos de Mexicali acudió al lugar para realizar la inspección de los cilindros que transportaba la unidad. Según el reporte oficial, ninguno de los tanques presentó fugas, y se llevaron a cabo maniobras de enfriamiento preventivas para evitar cualquier incidente posterior.

Este accidente con tanques de gas no presentó algún riesgo de explosión

El director Rubén Osuna subrayó que, a diferencia del incendio ocurrido el martes, también relacionado con una unidad de gas, en esta ocasión no existió riesgo de explosión, debido a que los tanques se mantuvieron sellados.

Las autoridades de tránsito implementaron un operativo temporal de cierre parcial sobre el bulevar Lázaro Cárdenas para permitir las labores de retiro del camión y garantizar la seguridad de los automovilistas.

Nota relacionada: Perforan Tubería de Gas en Construcción de Viaducto de Tijuana y Generan Incendio; Hay Un Herido

El accidente generó afectaciones en la circulación vehicular durante la mañana, aunque posteriormente fue restablecido el tránsito en la zona. Los servicios de emergencia permanecieron en el lugar hasta confirmar que todas las unidades quedaran aseguradas.

Con este hecho, Mexicali suma un segundo incidente en menos de 48 horas relacionado con un transporte de gas, sin que se hayan reportado personas heridas. Las autoridades hicieron el llamado a extremar precauciones en la conducción, especialmente en unidades que transportan materiales potencialmente peligrosos.

Historias recomendadas:

Información de Patricia Lafarga

RCP