¿A Qué Hora Ver la Noche de Estrellas el 29 de Noviembre 2025 en Veracruz? Lista de Actividades

Según astrónomos, durante el próximo sábado 29 de noviembre, Boca del Río será sede de la segunda Noche de las Estrellas. De acuerdo con integrantes de la Sociedad Astronómica de Veracruz, se instalarán varios telescopios desde las 16:00 horas para poder realizar la observación de astros.

José de Aquino Aguilera, presidente de la Sociedad Astronómica Veracruz-Boca del Río, dio a conocer que se podrá ver a Saturno, Júpiter e incluso a la Luna, que estará en su fase creciente.

Vamos a poner telescopios profesionales, para que el público que asista pueda ver astros; el fenómeno será aproximadamente a las 9:30. Ese día es Saturno a quien vamos a tener en el firmamento, la Luna, que la tendremos en creciente, y justo alrededor de las 9:30 podremos observar a Júpiter.

Se informó que este espacio de difusión científica se realizará de manera simultánea en 118 ciudades de México y que esta y otras actividades se realizarán de manera gratuita.

Lista de actividades gratuitas por La Noche de las Estrellas en Veracruz

Derivado del fenómeno astronómico que es conocido como "La Noche de las Estrellas", se llevarán a cabo distintas actividades de manera gratuita con relación a este fenómeno. Lo anterior tendrá sede en el municipio de Boca del Río, específicamente en el Reflexionario Mocambo. Dichas actividades son

Observación con telescopios

Conferencias magistrales

Talleres y actividades para todas las edades

Mientras que en la ciudad de Xalapa también se llevarán a cabo actividades gratuitas con relación a este evento astronómico. Entre las actividades a realizar en el Museo de Ciencia y Tecnología están las siguientes:

Observación solar y nocturna con telescopios

Conferencia magistral, dando inicio en punto de las cinco de la tarde, “Leyendo la luz con física cuántica”

Talleres científicos continuos

Concursos

Desfile de disfraces científicos

