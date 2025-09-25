Abandonan un Cuerpo Sin Vida Encobijado en Yanga, Veracruz; Presentaba Signos de Violencia
Carlos Da SIlva | N+
Localizan el cuerpo de un hombre envuelto en una cobija en la congregación La Concha de Yanga, Veracruz. En la zona fue localizada un mensaje amenazante.
La mañana de este jueves 25 de septiembre fue hallado el cuerpo de un hombre con signos de violencia en el camino vecinal de la congregación La Concha perteneciente al municipio de Yanga, a escasos metros del puente Guadalupe donde los pobladores de la zona fueron los encargado de informar a las autoridades sobre este hallazgo.
Los hechos ocurrieron durante las primeras horas de este día, según los primeros reportes se trata de un hombre de aproximadamente 40 años de edad, de tez morena, cabello crespo negro, cuyo cuerpo fue localizado envuelto en una cobija, en el lugar fue localizada una cartulina con un mensaje amenazante.
Personal de la Fiscalía Regional y Peritos en Criminalística se hicieron presentes en el lugar del hallazgo para tomar conocimiento de estos hechos, así como para realizar el levantamiento de los indicios necesarios para la apertura de la carpeta de investigación.
Elementos ministeriales ordenaron el levantamiento y traslado de los restos humanos al Servicio Médico Forense (SEMEFO) de Córdoba, donde se espera se lleve a cabo la Identificación oficial de la víctima. En el lugar de la localización de los restos, vecinos dejaron una veladora como símbolo del descanso de la persona fallecida, Las autoridades continúan con las investigaciones para intentar dar con los responsables de este hecho violento ocurrido en la zona centro del estado.
Información en desarrollo…
