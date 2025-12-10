Taxi Termina Sobre el Camellón Tras Fuerte Choque en Coatzacoalcos; Reportan Varios Lesionados

Durante la mañana de este miércoles 10 de diciembre, se registró un aparatoso y fuerte accidente automovilístico en la colonia Centro de la ciudad de Coatzacoalcos, justamente en la zona del Malecón Costero esquina con la Avenida Allende en el sur de la entidad veracruzana.

En este sector de la ciudad últimamente se han registrado varios accidentes, se ubica muy cerca del santuario de la Virgen de Guadalupe, en donde están decenas de peregrinos que han pernoctado por las fechas de celebración del próximo 12 de diciembre.

Entre las unidades involucradas en este fuerte choque se encuentra un taxi marcado con el número sesenta y tres treinta y cuatro el cual chocó contra una camioneta particular, derivado de esta fuerte colisión se reportaron tres jóvenes lesionados. Dos de ellos se dirigían hacia su institución educativa a clases durante la mañana de este miércoles.

Noticia relacionada: Motociclista Termina Lesionado al Ser Chocado por Automovilista en Córdoba, Veracruz

El fuerte impactó causó que el parabrisas del taxi saliera volando

Sin embargo, ya no pudieron llegar a su destino por sufrir este incidente vehicular. Las lesiones reportadas no son de gravedad. El fuerte golpe entre las unidades provocaron que el parabrisas del taxi se desprendiera y saliera proyectado fuera del auto de servicio público, quedando tirado sobre la carpeta de rodamiento.

Como primeros respondientes acudieron los elementos de la Policía Municipal de Coatzacoalcos, quienes con una unidad cerraron parte de la avenida para evitar que llegaran más vehículos y entorpecieran esta situación y evitar otro accidente en este punto de la ciudad.

Además de los elementos policíacos acudieron algunos corredores y personas que transitaban por el punto para justamente auxiliar a estos jóvenes lesionados y acompañarlos encanto legaban los cuerpos de auxilio para su valoración. El operador del vehículo de servicio público en su modalidad de taxi resultó con algunos golpes también en algunas partes del cuerpo. Según el parte médico de los paramédicos nada de gravedad.

Choque Múltiple en la Carretera Veracruz Xalapa Deja Saldo de Cinco Lesionados | N+

Así transcurrió la mañana de este miércoles en la ciudad de Coatzacoalcos con este un fuerte y aparatos accidente, el cual afortunadamente solo dejó daños materiales cuantiosos en la unidad involucradas y lesiones menores entre sus ocupantes. La recomendación es manejar con mucha precaución, no circular a exceso de velocidad para evitar que ocurran estos accidentes, ya que durante esta temporada del año aumentan los accidentes automovilísticos.

En el lugar se realizó el deslinde de responsabilidades para proceder a mover los vehículos y evitar mayor afectación vial a los conductores que circulan habitualmente por este punto de la ciudad.

Historias Recomendadas:

FPF