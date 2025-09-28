Inicio Veracruz Motociclista Muere al Estrellarse Contra Poste en la Carretera Huatusco-Totutla en Veracruz

Motociclista Muere al Estrellarse Contra Poste en la Carretera Huatusco-Totutla en Veracruz

Carlos Da Silva | N+

Un mototciclista murió tras perder el control de su unidad y terminó impactado contra un poste cuando circulaba en la carretera federal Huatusco-Totutla en la zona centro del estado de Veracruz.

El conductor de una motocicleta perdió el control de su unidad y se estrelló contra un poste donde quedó tendido muriendo minutos después.

Motociclista pierde el control y muere al salirse del camino en la carretera Huatusco-Totutla. Foto: X | @virales_mex

Este domingo 28 de septiembre se informó sobre un accidente vehicular que dejó como saldo un motociclista fallecido, los hechos tuvieron lugar sobre la carretera federal Huatusco–Totutla cerca de zona conocida como El Arenal, en la zona centro del estado de Veracruz.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de una motocicleta perdió el control de su unidad y se estrelló contra un poste donde quedó tendido y se informó que a los pocos minutos perdió la vida

Automovilistas dieron parte a los grupos de emergencias quienes se trasladaron al lugar de los hechos con el objetivo de brindar los primeros auxilios a la víctima, pero al llegar solo pudieron confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Elementos de la Fiscalía tomaron conocimiento de los deceso, y se encargaron de de realizar las diligencias correspondientes

La víctima de este accidente fue identificado como Fernando López Galindo, de 40 años de edad, se dijo que era originario de la ciudad de Huatusco, Veracruz y su ocupación era como cobrador

Información en desarrollo…

 

