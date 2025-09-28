Automóvil Vuelca y se Estrella contra un Árbol en Isla, Veracruz; Hay una Mujer Fallecida

Una joven mujer fallecida es el saldo que reportó un aparatoso accidente donde un automóvil terminó volcado en la carretera federal 180 tramo Alvarado - Lerdo de Tejada a la altura de la localidad Nuevo Progreso.

Aparatosa volcadura deja saldo de una mujer fallecida en Isla, Veracruz. Foto: X | @virales_mex

La víctima de este accidente fue identificada como Luisa Zarate y se dio informó que era originaria del municipio de Lerdo de Tejada. Los primeros reportes indicaron que la unidad salió del camino y terminó impactándose contra un árbol.

Al lugar, llegaron elementos de la Policía Municipal de Lerdo de Tejada y posteriormente elementos de la Guardia Nacional (GN) división caminos, quienes arribaron para tomar conocimiento del accidente y pudieron constatar que la joven ya no contaba con signos vitales producto del fuerte impacto del vehículo.

Conductor sale del camino y se impacta contra una roca en Coscomatepec, Veracruz

Un conductor originario de Coscomatepec tuvo un aparatoso accidente durante la mañana de este domingo 28 de septiembre cuando circulaba por un tramo de la carretera Fortín - Huatusco, a la altura de la localidad de Cruz Blanca en la zona centro del estado de Veracruz.

Los reportes indican que el hombre perdió el control de la unidad, se trata de una camioneta de color negra, la cual salió del camino y se impactó contra una roca. Trascendió que el conductor venia de visitar familiares en Monte Blanco y resultó ileso a pesar del fuerte impacto.

Elementos de la Policía Municipal de Chocamán fueron los encargados de llegar al punto del accidente como primeros respondientes. Posteriormente, la Guardia Nacional (GN) división carreteras tomó conocimiento y ordenó el traslado de la unidad a un corralón para realizar el deslinde de responsabilidades.

Con información de Abigail Montoya y Carlos Da Silva | N+

