Adulta Mayor es Arrollada por Automovilista en Calles del Centro Histórico de Veracruz

Durante la tarde de este lunes 1 de diciembre, una mujer de 64 años fue atropellada en el cruce de la calle 5 de Mayo y Mariano Arista en el centro histórico de la ciudad de Veracruz. Según testigos, la adulta mayor fue arrollada cuando un automovilista presuntamente no respetó el semáforo y avanzó, lo cual terminó por ocasionarle lesiones menores a la mujer.

Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes fueron los encargados de realizarle una revisión y, debido a esto, determinaron que no presentaba lesiones de gravedad. El caso fue remitido a Tránsito Municipal para realizar el deslinde de las responsabilidades correspondientes por este accidente ocurrido en la zona centro de la ciudad de Veracruz.

La tarde del pasado jueves 27 de noviembre se registró una movilización de autoridades y cuerpos de emergencia debido al reporte en el que se informaba que una persona falleció en la vía pública en la zona de mercado de Veracruz en la tarde de este jueves.

La víctima fue identificada como Mauricio, así lo conocían en la zona de mercados de la ciudad de Veracruz, de aproximadamente 50 años, quien, según testigos, se dedicaba a hacer mandados y era conocido como “El Chillón”.

Ya había referido que Mauricio tenía problemas médicos y falleció afuera de un local mientras estaba sentado en una silla sobre la calle Madero y González Pages. Al lugar arribaron elementos de la Policía Estatal, quienes se encargaron de acordonar la zona.

El personal de peritos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) fue quien se encargó de llevar a cabo el levantamiento del cuerpo que permanece a la espera de ser reclamado por algún familiar.

