Adulto Mayor Muere al Caer de Techo de Casa al Realizar Trabajos de Reparación en Veracruz

Un hombre de 75 años, perdió la vida al caer desde una altura de cuatro metros del techo de su domicilio en la colonia Adolfo López Mateos en la ciudad de Coatzacoalcos, al sur del estado de Veracruz.

El accidente se presentó la tarde del pasado jueves 9 de enero, en una vivienda ubicada en el número 556, de la calle 18 de marzo casi esquina con Cuauhtemoc. De acuerdo con los datos recabados, el hombre del que se desconoce su identidad estaba realizando trabajos de reparación en las láminas de asbesto del techo de la casa, cuando perdió el equilibrio y se vino abajo.

Al caer terminó golpeándose contra el suelo al caer de una altura de cuatro metros, por lo que presentó craneoencefálico. Al lugar acudieron elementos de la Cruz Roja de Coatzacoalcos, quienes confirmaron que el hombre de 75 años había fallecido.

información en desarrollo...