¿Cuales Fueron las Afectaciones que Dejó el Frente Frío 11 en Veracruz? PC Informa

Luego de que se registrara el paso del Frente Frío Número 11 en Veracruz, se dio a conocer el saldo total por los vientos de norte relacionados con este fenómeno meteorológico en varios municipios del estado.

Entre las afectaciones que dejó en el puerto de Veracruz, se reportan principalmente árboles caídos, postes dañados e incluso cables flojos, y al menos cuatro automóviles resultaron con daños tras el desprendimiento de ramas y caída de troncos; sin embargo, no hay registro de víctimas fatales.

De acuerdo con Emma Cesta, subdirectora de Protección Civil Veracruz (PC), se han reportado distintas afectaciones relacionadas con la llegada de este fenómeno climatológico. El reporte de daños indica que hubo:

19 árboles caídos

9 postes en mal estado

2 luminarias caídas

2 ramas sobre árboles

1 barda caída

9 cables flojos a punto de caer

2 cortocircuitos

2 desprendimientos de material sólido

2 desprendimientos de láminas

Mientras que en el caso del municipio de Boca del Río se tiene el registro de una persona lesionada por la caída de un árbol en un negocio de antojitos, además, se reportaron daños en el techo y local.

De acuerdo con información brindada por Mildred Andrade, quien es una de las personas afectadas por este evento del norte, ya que un árbol cayó en su negocio, menciona cómo fue que sucedió el hecho en el que una de sus conocidas terminó lesionada.

Yo sí me salvé, lo que tengo ahorita es el susto; ella agarra de mi agua, le dije, –manita, ya voy a cerrar–, pero me dijo –no tengo ni una gota de agua–. Yo me metí a mi casa, ella se quedó y fue cuando cayó el árbol. A ella se la llevó la ambulancia porque dijo que le dolía la cadera y el abdomen

Activan nueva alerta por llegada de otro Frente Frío a Veracruz

Según la Subdirectora de Protección Civil del estado de Veracruz (PC), continúa la alerta debido a que el pronóstico del tiempo prevé que se genere otro Frente Frío que traiga consigo un posible evento de norte.

El exhorto es no bajar la guardia, mantener esa cultura para evitar que los objetos salgan arrastrados por la corriente de los vientos. El pronóstico indica que probablemente se genere otro Frente Frío que traiga posiblemente un evento de norte.

Hasta este momento, las playas se mantienen cerradas a los bañistas por los remanentes de la marejada que dejó a su paso el Frente Frío Número 11 en Veracruz.

