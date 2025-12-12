Suman Otro Cargo a Antonio “N”, Exdirigente del PRD Detenido en Veracruz; Ahora por Secuestro

El pasado 11 de diciembre se cumplieron dos meses de que fue detenido por policías ministeriales de la Fiscalía General del Estado (FGE), el Exdirigente del PRD municipal de Veracruz, Antonio ¨N¨, por presunto homicidio en grado de tentativa y amenazas, según el proceso penal 410/2025.

Fue durante el pasado jueves precisamente, que fue trasladado de las instalaciones de “El Penalito” para ser llevado a la Fiscalía Regional de Veracruz, y notificarle sobre otro proceso en su contra con la causa penal 1125/2025.

Antonio “N” es acusado de presunto secuestro agravado en contra de una persona por hechos ocurridos en el año 2020, y que ahora causa efecto para iniciar la investigación pertinente.

De acuerdo con lo informado, los hechos en esa ocasión tuvieron lugar en la colonia Las Bajadas al poniente del municipio de Veracruz, actuando con una persona más para supuestamente secuestrar a un hombre, quien interpuso la denuncia formalmente por este hecho violento.

Noticia relacionada: Fiscalía Confirma Detención de Manuel “N”, Acusado de Presuntamente Matar a su Madre en Veracruz

En octubre Antonio “N” fue vinculado a proceso

El pasado jueves 16 de octubre, la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) informó que se obtuvo vinculación a proceso contra Antonio de Jesús “N”, exdirigente del PRD en Veracruz, esto como presunto responsable de los delitos de amenazas y homicidio en grado de tentativa en agravio de las víctimas identificadas con las iniciales E.L.R.H., O.P.R. y A.L.P.R., y homicidio en grado de tentativa, en agravio de O.P.R.

Video Antonio "N" Exdirigente del PRD Detenido Ahora es Acusado de Presunto Secuestro en Veracruz | N+

Así fue la detención del Exdirigente del PRD en Veracruz

FGE dio a conocer el pasado viernes 10 de octubre, que a través de elementos de la Policía Ministerial, se ejecutó una orden de aprehensión en contra de Antonio de Jesús “N”,exdirigente del PRD en Veracruz.

Según los reportes de hechos se informó que el pasado 25 de septiembre, del año en curso el ahora detenido presuntamente amenazó a las víctimas y que posteriormente intentó privarlas de la vida.

Video Hombre Político Amenaza con Arma de Fuego a Habitantes de Fraccionamiento Residencial del Bosque en Veracruz | N+

Por este motivo, autoridades informaron acerca de la integración de la carpeta de investigación correspondiente por la denuncia presentada y se cumplimentó la orden de aprehensión correspondiente en su contra.

Historias Recomendadas:

Con información de Alfredo Arellano, Liana Zamudio y Luis Varilla | N+

FPF