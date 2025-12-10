Aparece Cocodrilo de Casi Dos Metros Durante Obra en Puente de Coatzacoalcos

Durante los últimos días fue visto un cocodrilo de casi dos metros de largo, en la obra de rehabilitación del Puente Calzadas II en la carretera Antigua Coatzacoalcos – Canticas – Cosoleacaque, al sur del estado de Veracruz.

Se trataría de un cocodrilo de pantano, especie endémica de la zona sur de Veracruz y que incrementa su presencia en cuerpos de agua consecuencia de las lluvias que se han registrado recientemente. Fueron los trabajadores quienes han visto al reptil nadar debajo de las estructuras de la obra.

Los cocodrilos también han sido captados por la población en colonias donde se ubica el río Coatzacoalcos, Calzadas y otros cuerpos de agua y en canales a cielo abierto.

Avistan cocodrilos en municipios del sur de Veracruz que se comen mascotas

De acuerdo con poblaciones, se han registrado avistamientos de cocodrilos en diversos sectores tanto de los municipios de Minatitlán como de Coatzacoalcos, lo que ha puesto en alerta a los ciudadanos, ya que indican que se han llegado a comer perros, gatos y hasta gallinas.

Se trata del municipio de Minatitlán, donde los habitantes de la colonia 7 de Mayo y Avenida Colegio Militar, han solicitado la intervención de las autoridades tras el avistamiento. Mientras que en Coatzacoalcos, se encuentran en la zona del poniente del malecón costero.

Los cocodrilos se encuentran normalmente en la zona de desagües, es por ello, que las autoridades de Protección Civil de Coatzacoalcos, al sur de Veracruz, exhortan a no acercarse a estas zonas y acatar las siguientes recomendaciones sobre qué hacer en caso de encontrarlos.

Mira los cocodrilos pues si se sienten atacados van a responder no es algo tan fácil, solamente que pues en tierra es más, ellos son menos ágiles que en el agua si es que hubiera en el agua tendríamos un mayor peligro pero en Tierra ellos son más lentos entonces da tiempo como de poder retirarse

