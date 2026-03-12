Aparecen Restos de Hidrocarburo en Zona de Playa de Boca del Río, Veracruz

La mañana de este jueves 12 de marzo en la zona de playa en el municipio de Boca del Río, a la altura de la Avenida Juan Pablo II. Se reportó la aparición de una sustancia negra, de consistencia viscosa, presuntamente se trata de las mismas manchas que se han visto en otras partes del litoral veracruzano desde la semana pasada.

Como ya se había indicado en días anteriores esta situación podría presentarse en las playas de la zona conurbada, las manchas de este material han recorrido las costas veracruzanos desde el sur del estado, avanzando hasta Alvarado, y se habría señalado que este material podría avanzar hasta las costas de la región de la costa central de la entidad veracruzana.

Video Recalan Restos de Hidrocarburo en Playa de la Zona Conurbada Veracruz-Boca del Río | N+

La presencia de la sustancia bastante viscosa, es igual al que se ha registrado en gran parte del litoral veracruzano como se ha estado apreciando en la zona sur, se reportó que en la zona el olor es similar al del petróleo.

En la orilla de la playa se observan bloques pequeños, y algunos otros de mayor tamaño, incluso el residuo del hidrocarburo se puede observar en algas que han sido arrojadas por el mar a la orilla de esta playa, la cual se ubica a la altura de la Avenida Juan Pablo II en el municipio de Boca del Río.

Es importante mencionar que esta es una playa turística, de uso recreativo, la cual este día por los efectos del frente frío se encuentra restringido el ingreso a la playa a los turistas y bañistas. La afectación se aprecia en alrededor de aproximadamente cien metros, y sigue arribando esta sustancia.

Información en desarrollo...

Historias Recomendadas:

FPF