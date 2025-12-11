Aplican Primer Multa por Caso de Maltrato Animal en Xalapa; Este fue el Monto

En la ciudad de Xalapa se aplicó la primera multa por maltrato animal en contra de un conductor de transporte público, tras atropellar a un perro, por lo que ahora deberá pagar alrededor de 10 mil pesos, además de hacerse responsable de los gastos veterinarios por concepto de maltrato y crueldad animal.

Los reglamentos de salud animal en la ciudad contemplan multas que van desde los mil pesos hasta los ciento un mil pesos, dependiendo de los agravantes que amerite la situación. Azul Fernández, integrante del Albergue Ada Azul, menciona que la multa se aplicará y que ya existe un grupo de inspectores.

Por primera vez se hace justicia a uno de estos animalitos que también sienten, que necesitan y merecen el respeto de todos. Se va a aplicar la multa; ya existe un grupo de inspectores que si te cachan, ahí te multan.

Video: Continúan las Denuncias de Maltrato Animal en Veracruz, Indican Abogados

Así mismo, se dio a conocer que si la persona que cometió maltrato contra algún animal se rehúsa a pagar, quedará un registro donde, al momento de intentar pagar algún servicio, se hará la observación de que la persona tiene una multa por haber maltratado a un animal.

Sí, por ejemplo, cuando llegues con el pago de tu predial, te van a decir que tienes una multa por haber maltratado un animal.

Noticia relacionada: Más de 10 Personas Terminan Lesionadas por Accidente de Autobús de Pasajeros en Veracruz

Perrito atropellado en Xalapa se recupera en un hogar temporal

El pasado miércoles 10 de diciembre en redes sociales se dio a conocer el caso, donde un perrito fue atropellado en la capital del estado por el operador de un camión del transporte público, quien fue alcanzado metros más adelante del lugar en el que se registró el accidente.

El conductor dijo que puede ser un perro, sí, pero que él no se iba a detener en su trabajo por eso y que no iba a perder su día de trabajo por ayudar a este animal.

Se confirmó que el can es una mascota comunitaria de la Mártires 28 de agosto, por lo que nadie es responsable del animal, pero los vecinos lo alimentan y cuidan. Ahora se encuentra bajo resguardo temporal en un hogar para poder recuperarse de los golpes.

Tiene golpes y está inflamado, tiene un golpe en la cabeza que sí es bastante fuerte y esperemos que no tenga repercusiones. Fue a un veterinario y ahorita están en reposo en un hogar mientras vemos si le encontramos un adoptante.

Historias recomendadas:

LAVR