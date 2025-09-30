Asesinan a Tiros a Joven Empleado de una Gasera en Acayucan en el Sur de Veracruz

En el municipio de Acayucan, al sur del estado de Veracruz la noche del lunes 29 de septiembre, un trabajador de una gasera fue atacado a balazos en calles del fraccionamiento Santa Rosa. Los primeros informes indicaron que la víctima de este ataque fue identificada como Abraham Isaac Tapia quien contaba con de 22 años de edad.

Fueron los habitantes de la zona donde ocurrió este hecho violento quienes se encargaron de reportar a las autoridades acerca del ataque al número de emergencias 911, lo que movilizó a elementos de Protección Civil quienes se trasladaron al punto para tomar conocimiento de os hechos, y fueron estos quienes confirmaron que el trabajador ya no contaba con signos vitales.

Autoridades ministeriales se encargaron del levantamiento de indicios que ayuden a esclarecer estos hechos, y ordenaron el levantamiento del cuerpo para ser trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO)

En las lugar donde ocurrió este ataque se lograron contabilizar al menos 13 casquillos de arma de fuego. Autoridades montaron un operativo de seguridad en el fraccionamiento Santa Rosa con el objetivo de dar con el paradero de los agresores, sin que hasta el momento se tenga reporte de personas detenidas.

Mujer es atacada con un arma blanca por su pareja en Hidalgotitlán

En Hidalgotitlán, municipio ubicado al sur de Veracruz se reportó que una mujer fue atacada con un arma blanca por su pareja. La víctima fue identificada como Rebeca “N”, el reporte médico señaló como grave su estado de salud.

Los hechos ocurrieron la mañana del pasado miércoles 24 de septiembre en el barrio Loma Colorada, donde el agresor, señalado como Juan Carlos, la habría herido en al menos cuatro ocasiones con el objeto punzocortante.

Tras la agresión los vecinos solicitaron auxilio a cuerpos de emergencia y seguridad, quienes fueron los encargados de trasladar de urgencia a la víctima al Hospital General de Minatitlán, lugar donde fue ingresada para recibir atención médica especializada.

El presunto responsable tras la agresión logró escapar con rumbo desconocido, lo que generó un operativo de búsqueda por parte de corporaciones policiacas en la zona así como en colonias y fraccionamientos aledaños.

