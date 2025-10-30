Atacan con Balines Negocios y Autos en Centro de Coatepec, Veracruz

Gran preocupación se ha generado entre vecinos y comerciantes de las principales calles del municipio de Coatepec, Veracruz.. En varios comercios, se han visto dañados por un sujeto desconocido que aprovecha que llegue la madrugada, para disparar postas o balines.

De acuerdo con la información, en los últimos días, las fachadas de algunos negocios han sido objeto de ataques con postas o balines que provocaron se estrellaran varios cristales, ocasionando daño económico.

Estos hechos se han registrado sobre la calle Constitución, desde su cruce con Allende hasta Jiménez del Campillo, zona donde comerciantes reportaron daños en sus vitrales con lo que parecieran impactos de postas o balines.

Una tienda de artículos deportivos, una verdulería, un local de pollos asados y una veterinaria, todos ubicados en la calle Constitución, fueron los principales afectados, ya que el impacto de los balines provocó cuarteaduras en sus cristales.

Comentan los afectados, que han revisado las grabaciones de varias cámaras y tienen la sospecha de que se trata de un sujeto que pasó a bordo de un auto color negro; aunque en próximas horas, determinarán las acciones legales que tomarán en comunidad.

Velas explosivas alarman a habitantes de Papantla

En Papantla, al norte del estado de Veracruz, han emitido una alerta sobre la distribución de velas explosivas en la región. El modus operandi de las personas que están creando estos objetos, es por medio de regalos, o como parte de una campaña alusiva a las actividades por Día de Muertos.

Las autoridades detallaron que se trata de veladoras de cristal elaboradas artesanalmente y que su interior contienen material explosivo, las cuales han sido distribuidos en la población. Derivado de estos acontecimientos, han solicitado a la ciudadanía reportar al 911.

LLZH