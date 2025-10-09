Atacan Vivienda con Presunta Bomba de Fabricación Casera en Coatzacoalcos, Veracruz

La noche del pasado miércoles 8 de octubre, se registró una intensa movilización policiaca en la colonia Benito Juárez Norte, luego de que sujetos desconocidos presuntamente lanzaran una bomba de fabricación casera, en contra de un domicilio particular.

El hecho de violencia fue reportado sobre la calle Linda Vista, entre Román Marín y Flores Magón, donde vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar un estruendo y observar llamas frente a una vivienda, en el municipio de Coatzacoalcos, al sur del estado de Veracruz.

Elementos de la Policía Estatal, arribaron al lugar y acordonaron la zona para iniciar las diligencias correspondientes. No se reportaron personas lesionadas, y hasta el momento, no se ha identificado a los responsables del presunto ataque.

Incendio en departamento de Coatzacoalcos genera movilización

En el municipio de Coatzacoalcos, al sur del estado de Veracruz, la noche del pasado martes 7 de octubre, se registró un incendio en un departamento ubicado dentro del conjunto habitacional privado Lomas del Bosque, del edificio Varsovia.

Según los primeros reportes, el incendio ocurrido en la colonia Teresa Morales, en la zona poniente del municipio de Coatzacoalcos, al sur de la entidad veracruzana, se originó en un departamento de la segunda planta, el cual se propagó rápidamente, consumiendo en su totalidad los muebles y dejando pérdidas materiales totales.

Para atender el reporte, llegaron los cuerpos de emergencia hasta el lugar de los hechos en la colonia Teresa Morales, arribando elementos de Protección Civil y Bomberos, así como de la Policía Municipal, quienes atendieron el fuego. El mismo personal de municipales, lograron rescatar a dos mascotas que se encontraban dentro del inmueble, ambas resultaron ilesas.

