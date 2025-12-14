Sujetos Armados Ingresan Vivienda y Atacan a Disparos en Veracruz; Hay un Muerto y un Lesionado

Durante la noche del pasado viernes 12 de diciembre se reportó una persona sin vida y otra más que resultó lesionada, esto como saldo de un ataque armado que se registró, en las inmediaciones del Callejón Azteca y Derecho de Vía, ubicado en la colonia Francisco Villa de Coatzacoalcos, en el sur de la entidad veracruzana.

El hombre que resultó herido de bala fue auxiliado por los vecinos donde ocurrió el ataque, fueron quienes se encargaron de trasladarlo a un hospital a bordo de una motocicleta, para recibir atención médica especializada e intentar estabilizarlo derivado de las heridas que presentaba.

De acuerdo con los datos recabados, presuntamente sujetos desconocidos armados llegaron a una vivienda, ubicaron a la víctima y dispararon sus armas de fuego en repetidas ocasiones, hasta asegurarse que la víctima ya no contaba con vida, para luego retirarse de la vivienda y huir del lugar de los hechos con rumbo desconocido.

Tras el reporte de hechos acudieron al lugar del ataque corporaciones de la Policía Estatal y Municipal para tomar conocimiento, realizar el acordonamiento correspondiente en el punto. y así preservar la escena para recabar indicios que puedan ayudar a esclarecer este hecho violento e intentar lograr dar con los autores de esta agresión. Con este crimen, 47 personas han sido asesinadas en Coatzacoalcos durante el 2025, seis de estas del sexo femenino y el resto han sido hombres.

Asesinan a ganadero en el sur de Veracruz

Durante la tarde del pasado lunes 8 de diciembre, un hecho de violencia fue reportado el en la comunidad Benito Juárez de San Juan Evangelista, donde fue asesinado un hombre. Las primeras indagatorias dieron a conocer que la víctima se dedicaba a la compra y venta de ganado.

Estos hechos tuvieron lugar en el corral de un rancho, presuntamente propiedad de un comprador de ganado originario de la comunidad Nuevo Morelos de Jesús Carranza. Se informó que la víctima fue identificada como Romel "N", quien se encargaba de verificar el estado de las reses que adquiriría; sin embargo, fue sorprendido por hombres armados, quienes le atacaron a disparos hasta quitarle la vida.

