Hombre Muere a Tiros en Ataque Armado al Interior de una Vivienda en Córdoba, Veracruz

La noche del pasado martes 21 de octubre se registró un ataque armado dentro de una vivienda en la calle 12 y avenida 1 de la colonia Colorines de Córdoba. Al escuchar las detonaciones de arma de fuego, los vecinos fueron los encargados de dar parte a las autoridades mediante una llamada al número de emergencias 911, y para solicitar apoyo de los servicios de emergencia.

Personal del grupo de paramédicos de la Cruz Roja fueron quienes acudieron como primeros respondientes para brindar para atender a la persona, pero solo confirmaron que la víctima ya no presenta signos vitales. Más tarde se dio a conocer que la persona que perdió la vida en este hecho violento en la zona centro de la entidad fue identificada como José Elias Castro Pelcastre y contaba con 32 años de edad.

Hombre Muere en la vía pública en calles de la ciudad de Veracruz

Durante las primeras horas de este miércoles 22 de octubre en la calle 16 con Francisco Canal de la colonia Acosta Lagunes de municipio de Veracruz se registró el fallecimiento en plena vía pública de un hombre el cual aún permanece como no identificado.

De acuerdo con testigos, la persona de alrededor de 40 a 45 años llegó sin playera, portando solo un short azul y guaraches. Ahí logró sentarse en la banqueta, aseguran temblaba supuestamente de frío y habría señalado sentirse mal. Los vecinos le apoyaron colocándole una camisa para cubrirlo, y procedieron a llamar a los cuerpos de emergencias para que paramédicos le brindaran auxilio. Sin embargo, nunca llegaron para saber qué es lo que presentaba.

Los primeros reportes indican que fue alrededor de las 7 de la mañana, cuando el hombre dejó de moverse, y se confirmó que había perdido la vida en el lugar, por lo que elementos de la policía estatal y marinos acordonaron la vialidad en ambos sentidos para preservar la escena conforme al protocolo de cadena de custodia.

Más tarde, elementos periciales arribaron al punto para efectuar las diligencias correspondientes y proceder al levantamiento del cuerpo para que fuera trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) en la ciudad de Boca del Río.

Con información de Carlos Da Silva y Alfredo Arellano | N+

