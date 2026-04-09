Dos Hombres Mueren tras ser Víctimas de Ataques Armados en Acayucan, Veracruz

La tarde de este jueves nueve de abril, se registraron dos hechos violentos en el municipio de Acayucan, localizado en la zona sur de la entidad veracruzana. El primer hecho fue reportado en la zona de mercados, mientras que el segundo ocurrió en una zona rural.

De acuerdo con la información obtenida, el primer suceso habría ocurrido contra un comerciante en las inmediaciones del mercado Miguel Alemán Valdés, cuando, según testigos, un sujeto desconocido llegó al local y abrió fuego contra el carnicero en múltiples ocasiones.

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Según lo informado, la víctima fue identificada como Edgan "N", quien habría tenido entre 25 o 30 años. Al sitio del ataque arribaron cuerpos de emergencias, así como elementos de distintas corporaciones de seguridad, quienes se encargaron de llevar a cabo el acordonamiento de la zona.

El segundo hecho habría ocurrido en una zona rural del municipio de Acayucan, cuando, según los reportes, un hombre también fue atacado a disparos en un corral, quien fue trasladado a un hospital de la zona y horas después fue reportado su fallecimiento debido a los impactos de bala que recibió.

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Dos hombres terminan heridos tras ataque armado en Minatitlán, Veracruz

Durante la madrugada de este martes 7 de abril, en la calle principal de Capoacán, perteneciente al municipio de Minatitlán, al sur del estado de Veracruz, dos hombres resultaron lesionados con impactos de bala tras un ataque armado directo.

Paramédicos de la Cruz Roja llegaron para brindarles los primeros auxilios a los lesionados, identificados como Carlos y Rigoberto, de 25 y 47 años, respectivamente, quienes lograron ser estabilizados y trasladados de urgencia al Hospital General de Minatitlán, donde ingresaron con heridas.

Hasta el momento, se desconoce el móvil del ataque armado, así como si existen personas detenidas como responsables de lo ocurrido. Elementos ministeriales acudieron al lugar y realizaron las diligencias correspondientes para iniciar con las investigaciones derivadas de los hechos.

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