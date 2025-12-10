Sube Precio de Cruce de Lanchas en Coatzacoalcos y Villa Allende: ¿Cuánto Costará en Diciembre?

Este miércoles 10 de diciembre, se dio a conocer que habrá incremento en el precio de el cruce de lanchas entre Coatzacoalcos y Villa Allende, al sur de Veracruz. El ajuste tarifario dará inicio al incremento a partir del lunes 15 de diciembre.

Con letreros blancos colocados en la taquilla, es como se anunció al público en general, que habrá un aumento en la tarifa del pasaje en esta zona, en los próximos días. Es de mencionar que el incremento también aplica a los usuarios con tarifa preferencial como estudiantes y adultos mayores.

De acuerdo con la empresa que opera estas lanchas particulares, esta medida se tomó por los incrementos en los costos de operaciones, en el que están incluído refacciones, motores, salarios y mantenimiento.

¿Cuánto costará el cruce de lanchas entre Coatzacoalcos y Villa Allende a partir del 15 de diciembre 2025?

De acuerdo con la nueva tarifa indicada en la taquilla, el boleto pasará de $6 a $7 pesos, según con la Sociedad Cooperativa de Transporte Fluvial. Los estudiantes y adultos mayores con credencial vigente del INAPAM pagarán $5 pesos, un peso más respecto a la tarifa actual.

