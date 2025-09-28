Protección Civil Emite Aviso por Temporal Lluvioso en las Próximas 24 a 48 Horas en Xalapa

La Dirección de Protección Civil de Xalapa emitió un Aviso Preventivo ante la posibilidad de que durante las próximas 24 a 48 horas se mantengan las condiciones para un temporal lluvioso en el estado de Veracruz.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, entre los próximos días martes 30 de septiembre y miércoles 1 de octubre, se podrían presentar lluvias de fuertes a muy fuertes en la región de Xalapa y zonas aledañas.

Derivado de ello, las autoridades de Protección Civil lanzaron algunas recomendaciones a la ciudadanía, por ejemplo:

No cruzar calles con corrientes de agua.

Mantener libre de basura las alcantarillas

Evitar acciones que generen derrumbes o deslizamientos de tierra.

Y ante todo mantenerse informados de los boletines meteorológicos y atentos a cualquier indicación que se emita para salvaguardar la vida la cual tendrá que provenir de medios oficiales.

Fuerte lluvia causó afectaciones severas en algunas zona de Xalapa y Banderilla

Una intensa lluvia se registró durante el fin de semana, en la ciudad de Xalapa, dejando a su paso afectaciones en distintos puntos de la ciudad sobre todo en la zona norte. El aguacero inició de manera repentina, la intensa caída de agua que rápidamente saturó las calles principales.

De manera preliminar se estima que fueron cerca de 12 viviendas las afectadas con anegamientos, por lo cual fue necesario implementar el plan Tajín. Se estima que en algunas zonas anegadas el agua llego a los 70 centímetros y en algunas de las zonas afectadas el agua subió 40 centímetros.

En la colonia Vasconcelos se registró anegamiento importante pero también resultaron con afectaciones la Avenida Américas, esquina Independencia, anegamientos en la avenida central de la Reserva del Tronconal. en la calle Macuspana de la colonia Carolina Anaya, en Camino Antiguo Naolinco, Infonavit Sumidero, Lagunilla, esquina el tronconal de la colonia 12 de diciembre, además en la calle Jesús Carranza número siete de la colonia Arboledas del Tronconal.

