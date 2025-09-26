Se Registró un Ataque Armado en un Antro de Poza Rica, Veracruz; Esto se Sabe

La noche del pasado jueves 25 de septiembre se registró una intensa movilización en calles de Poza Rica debido a un presunto ataque armado contra un conocido centro nocturno de la zona. De acuerdo con la información obtenida, sujetos armados dispararon contra el antro "Like", el cual se encuentra ubicado en la avenida 20 de noviembre y esquina con calle 10, donde además dejaron un mensaje con amenazas de un presunto grupo delictivo.

El centro nocturno no se encontraba en servicio cuando ocurrió el ataque, por lo cual tampoco había trabajadores dentro establecimiento, por esta razón, no hay reporte de personas que hayan resultado con lesiones por este hecho. Minutos después de la agresión, elementos de seguridad arribaron al sitio y se informó que la fachada presentó al menos ocho impactos de bala.

Este hecho ocurre apenas tres días después del ataque armado al conocido bar llamado "La Brocheta" situado sobre la misma avenida. En este hecho se reportó que dos personas perdieron la vida.

Dos personas mueren en ataque armado a un bar en Poza Rica

La noche del pasado lunes 22 de septiembre se registró un hecho violento contra un bar localizado en la avenida 20 de noviembre, en esquina con la calle 20 de la colonia Cazones en la ciudad de Poza Rica, al norte de la ciudad de Veracruz. Según testigos, sujetos armados abrieron fuego contra dicho bar.

Se informó que como resultado de estos hechos violentos, el saldo fue de dos personas que terminaron sin vida. Las víctimas de este ataque fueron identificadas como Aida y Roberto, quienes se presume era trabajadores de este establecimiento. También se reportó que una persona resultó lesionada de gravedad, quien fue identificado como Alberto, gerente del negocio.

Según los reportes, Alberto recibió dos impactos de bala, por lo que tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital para ser intervenido quirúrgicamente. Al lugar arribaron oficiales de la Policía Estatal, Policía Municipal, así como elementos del Ejército Mexicano y Marina Armada de México, acordonaron la zona para preservar la escena del crímen mientras que personal de peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y agentes ministeriales iniciaron las diligencias correspondientes.

Personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO), realizó el levantamiento de los cuerpos de las víctimas fatales, cuyo deceso fue confirmado al interior del bar. Hasta el momento no existe reporte que indique que hubo alguna detención sobre el o los presuntos responsables de este ataque armado al bar, sin embargo, se informó que las autoridades ya abrieron la carpeta de investigación para esclarecer los hechos ocurridos el pasado lunes 22 de septiembre en el que dos personas murieron y otra más resultó lesionada.

