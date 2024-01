Brisa Teme por su Vida; Ex Novio la Ha Agredido durante Meses

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indica que 66 de cada 100 mujeres de 15 años o más, que viven en el país, han sufrido al menos un incidente de violencia de cualquier tipo a lo largo de la vida.

El 43.9% de ellas han sufrido violencia por parte de la pareja actual o última a lo largo de su relación.

Este es el caso de Brisa Michelle Díaz López, de Coatzacoalcos, al sur de Veracruz, quien luego de terminar su noviazgo por más de 9 meses, comenzó a ser víctima de agresiones físicas y verbales por parte de su expareja.

A inicios del mes de noviembre del 2023 decidió ejercer acción legal ante las autoridades de Veracruz del caso tras acabar con el noviazgo y comenzar a temer por su vida.

Me dijo un montón de cosas, me insultó y no me deja estar tranquila; me ha amenazado de muerte.