Techo de Centro de Salud Colapsa por las Lluvias en las Choapas; Estaba Siendo Remodelado

En el municipio de Las Chopas se reportaron afectaciones en un centro de salud luego de que parte del techo de dicha institución se vino abajo, presuntamente a consecuencia de las lluvias registradas en las últimas horas al sur del estado de Veracruz.

Se reportó que el edificio que se encuentra ubicado en la zona centro de la ciudad, registraba diversas filtraciones y humedad, así como un evidente deterioro. Este inmueble inició su etapa de remodelación desde hace varios años.

Hasta este momento, el centro de salud no ha sido habilitado para el servicio de los ciudadanos, por lo que no hay reporte de personas que hayan terminado lesionadas tras este percance. La atención médica continúa ofreciéndose en las instalaciones antiguas.

Por lluvias auto cae a canal de aguas negras en Veracruz

El pasado lunes 8 de diciembre, se registró un incidente en la colonia Manantial, localizada en el municipio de Boca del Río, Veracruz, en el que se vio involucrado un vehículo particular, donde, de acuerdo con los reportes, un vehículo habría caído a un canal de aguas negras localizado entre las calles Úrsulo Galván y Cándido Aguilar en dicha colonia del municipio boqueño.

El incidente presuntamente se registró debido a que dicha vialidad se encontraba inundada como resultado de las precipitaciones que se suscitaron durante las últimas horas, por lo que el conductor no se percató del canal que se encontraba en ese sitio.

Vecinos mencionan que, aunque es una calle cerrada, los vehículos pueden circular, pero si no conocen las condiciones en las que se encuentra dicha vialidad, este es el riesgo que corren los conductores al circular en esta zona cuando se inunda.

A pesar de lo aparatoso del incidente, se dio a conocer que el automovilista logró salir a tiempo del vehículo, por lo que no hubo reporte de personas lesionadas, dejando daños materiales de consideración, así como el susto del conductor y los vecinos del lugar.

