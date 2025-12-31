Calles Cerradas en Veracruz Hoy 31 de Diciembre 2025: Horarios de Cierres Viales por Fin de Año

Se informó que a partir de las 8 de la mañana de este miércoles 31 de diciembre en la zona del malecón se realizará un cierre vial en algunas calles del Centro Histórico de Veracruz. En información importante para las personas que tengan pensado acudir a realizar actividades durante este último día del año y que deban acudir a la zona de la ciudad y del malecón, deberán contemplar que a partir de las ocho de la mañana se estarán dando cierres viales.

La duración contemplada para este cierre parcial es de 24 horas, es decir de ocho de la mañana de este miércoles 31 de diciembre hasta ocho de la mañana de este jueves 1de enero. Las calles que permanecerán cerradas:

Paseos Insurgentes Veracruzanos en el tramo de Xicohténcatl a Landero y Coss

Calle Gómez Farías, 16 de septiembre y Xicohténcatl, (de la Calle insurgentes veracruzanos hasta Aquiles Serdán).

Calles cerradas en el Centro Histórico de Veracruz hoy 31 de diciembre y mañana 1 de enero. Foto: Rosa María Hernández Espejo

¿Por qué fueron cerradas estas calles del Centro Histórico de Veracruz?

Estos cierres son derivados de las actividades programadas con motivo del último día del año. Motivo por el cual permanecerán cerradas a partir de las primeras horas de hoy 31 diciembre y hasta las primeras horas de Enero del 2026.

También se informó que a las 12 y media en la Avenida Independencia se realizará un desfile en honor al año viejo, este desfile iniciará en las inmediaciones del Parque Zamora, circulando sobre la Avenida Independencia y concluyendo en el Zócalo de la ciudad.

Por lo cual en este sector del centro de la ciudad también habrá cierres viales, los cuales se encuentran previstos a partir de alrededor de las 10 de la mañana. Por lo cual se exhorta a las ciudadanía a tener en cuenta estos cortes a la circulación, y hacer uso de rutas alternas.

Es muy común para algunas personas acudir a realizar compras de última hora en diversos puntos comerciales de la zona centro de la ciudad y Puerto de Veracruz. Por esta razón se recomienda se tomen las medidas pertinentes, se acuda con tiempo ya que podrían verse afectados para realizar sus actividades.

