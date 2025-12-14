Camión Cañero Sufre Aparatoso Accidente y Cae de un Puente en Veracruz

Durante este fin de semana se informó acerca de un aparatoso accidente donde un camión cargado de caña cayó de un puente a la altura del lugar conocido como Chiquihuite, sobre la carretera estatal Paraje Nuevo-Paso del Macho.

Los hechos ocurrieron la mañana del sábado 13 de diciembre, presuntamente cuando el operador perdió el control de la unidad de carga pesada, los primeros reportes indican que habría sido debido a una posible falla mecánica lo cual originó que cayera del puente. Ocurrió pasando la curva del Chiquihuite en la zona centro del estado.

Se dio a conocer que afortunadamente el operador resultó ileso. Vecinos de la zona al ver lo sucedido, acudieron al lugar de los hechos para auxiliar y rescatar al conductor de la cabina, la cual quedó seriamente dañada, tras la caída de camión de dicho puente.

Tras el reporte al sitio arribaron paramédicos de distintas agrupaciones de auxilio, las cuales no reportaron personas lesionadas ni fallecidas, solo daños materiales de consideración y tráfico lento el cual se vio interrumpido en tanto se realizaban las tareas correspondientes tras este accidente automovilístico.

La zona del accidente fue abanderada para evitar otro percance, luego de realizar las maniobras que un accidente de este tipo requiere, y una vez que el vehículo cañero fue retirado de la zona, fue totalmente restablecida la circulación en esta carretera de la zona centro de la entidad.

En Coatzacoalcos, un automóvil se hundió dentro de una loza sobre la banqueta del malecón costero. A través de las redes sociales se difundió la noche del pasado sábado 13 de diciembre el video donde el conductor de la unidad va sobre la banqueta sin importar que haya personas caminando por el lugar.

Automóvil invade banqueta del malecón costero en Coatzacoalcos y se hunde en la banqueta. Foto: X | @virales_mex

Calles más adelante sobre la avenida Francisco Téllez en la zona poniente de la ciudad, la unidad queda atrapada en la loza que presentaba un hundimiento. De acuerdo a algunas personas que pasaban por el lugar el conductor se encontraba en presunto estado de ebriedad.

